Son dakika haber... Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
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Son dakika haber... Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Gelen son dakika haberine göre Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, dolandırıcılık suçuna karşı vatandaşları, mağdur olmamaları için uyararak alınacak tedbirleri anlattı.

Son dakika haber... Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
20.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:42

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, dolandırıcılık suçuna karşı vatandaşları, mağdur olmamaları için uyararak alınacak tedbirleri anlattı.

Vatandaşların internet üzerinden tatil için villa kiralamak isterken dolandırılması üzerine aynı mağduriyetin tekrar yaşanmaması adına uyarılarda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, tanımadığınız kişi ve kişilerin İbanlarına kesinlikle para gönderilmemesinin altını çizdi.

Telefonla arayarak kendilerini güvenlik görevlisi (polis, asker) kamu görevlisi (hakim, savcı) olarak tanıtarak 'adınızın bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek' para ve ziynet eşyası talep edenlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "İnternet üzerinden satılık araç ilanı verilen araçlar için emin olmadığınız kişilere kapora adı altında para göndermeyiniz.Kendisini Vali veya Kaymakam olarak tanıtarak yardıma muhtaç veya hasta çocuklar için para talep eden kişilere inanmayın. Aracınızı satarken paranızın tamamını almadan kesinlikle vekalet veya noter satışını vermeyiniz. Noterlerde Güvenli Ödeme Sistemini kullanınız" dedi.

Çalıntı mal satın almanın suç olduğunu hatırlatan Öztürk, "Ev ve arsa satışı yaparken mutlaka paranızı satış esnasında alınız veya Noterlerde Güvenli Ödeme Sistemini kullanınız, tanımadığınız kişilere satış amaçlı vekalet vermeyiniz. Banka, postane, hastane, vergi dairesi vb. yerlerde kendilerini görevli olarak tanıtan ve yardım vaadinde bulunan kişilere itibar etmeyiniz.Bankamatiklerde işlem yaparken şifrenizi kimseye göstermeyin veya söylemeyin. Üzerinizde büyük miktarda para taşımanız gerekiyorsa birkaç parça halinde emniyetli yerlerde taşıyınız. Adres sormak, para bozdurmak ve benzeri bahanelerle size yaklaşan tanımadığınız şahıslara karşı dikkatli olunuz.Para ile ilgili işlerinizi bizzat kendiniz takip etmeye, özellikle küçük yaştaki çocuklara paranızı emanet etmemeye dikkat ediniz. Ucuz ve faturasız malları satın almayınız. Elden satılan eşyaların çalıntı veya kaçak mal olma ihtimali yüksektir. Çalıntı mal satın almanın suç olduğunu unutmayınız. Bu tür malları alırken kaynağını araştırınız" şeklinde konuştu.

Eve gelerek 'Yaptığımız çekilişten size hediye çıktı' şeklinde sözlerle kandırarak fahiş fiyatla mal satanlara inanılmaması gerektiğinin altını çizen İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, "Bankamatiklerde işlem yapmak istediğinizde tanımadığınız kişilerin yardım tekliflerini kabul etmeyiniz. Bankamatiklere kartınız sıkıştığında hiç kimseden yardım istemeyiniz. Şifrenizi banka yetkilileri dahil kimseye söylemeyiniz. Sizi cep telefonuyla banka yetkilisi ile görüştüreceğini söyleyen kişilere itibar etmeyiniz. Bankadan aradığını söyleyerek kartınızın şifresini veya bilgilerini isteyenlere bu bilgileri vermeyiniz. Araç almak istediğinizde ruhsat sahibi ile yüz yüze görüşünüz. Araç üzerinde yazılı olan motor şasi numarası ile ruhsatta yazılı olan motor şasi numarasının aynı olmasına dikkat ediniz" diye konuştu.

İnternet üzerinden alışverişlerde güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması konusunda uyaran Öztürk, "Kredi kartınız kaybolduğu veya çalındığında en kısa sürede ilgili bankayı arayıp iptal ettiriniz. Kredi kartı şifrenizi kimseye söylemeyiniz, kartınızın arkasına şifrenizi yazmayınız.

Kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerde kredi kartınızın POS makinesi dışında başka bir makineden geçirilmemesine dikkat ediniz. İnternet üzerinden alışverişlerde güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmayınız. Kart bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. Evlenme vaadi ile sizden altın veya para isteyenlere itibar etmeyiniz. Fala bakmak veya büyü yapmak için ikametinize gelen ve içeri girmeye çalışan kişilere itibar etmeyiniz.

Alışverişlerinizde tanımadığınız kişilerden almış olduğunuz çeklerin çalıntı olabileceğini göz önünde bulundurarak ilgili bankaya sorunuz" diye uyardı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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