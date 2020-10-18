Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
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Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı

18.10.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:40
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı

Son dakika haberler... MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen 'Ben de Kaskımı Takıyorum Projesi' kapsamında, kent genelindeki yaklaşık 500 motosiklet tutkunu bir araya geldi.

MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen 'Ben de Kaskımı Takıyorum Projesi' kapsamında, kent genelindeki yaklaşık 500 motosiklet tutkunu bir araya geldi.

"Kaskınız kaskonuzdur, kaza anında sizi korur" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki etkinlik, merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe 500 motosiklet tutkunu katıldı. Burada stant açan polis, kaskın olası kazalarda hayat kurtaracağına dikkat çekerek, tüm motosikletçilerin kask takması gerektiğini vurguladı. Çeşitli eğitim sohbetlerinin yapıldığı organizasyonda, Türkiye Drag Şampiyonu Caner Kit'in özel tasarlanmış motosikleti ile sergilediği hız ve lastik yakma gösterileri ilgiyle izlendi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu, "'Ben de Kaskımı Takıyorum Projesi'nde, TMF ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü olarak yerimizi aldık. Proje için bizler de mutluyuz. Federasyon olarak her daim bu tür etkinliklerin arkasında bulunuyoruz" dedi.TMF İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder ise, "Mersin'de yaşanan motosiklet kazalarındaki en büyük ölüm olaylarının kask takmama sonucu olduğundan, böyle bir proje başlattık" ifadesini kullandı.Etkinlikte 'Şahin' olarak bilinen motosikletli trafik polisleri ile birlikte kortej oluşturan motosikletçiler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şehir turu atıp, trafikte motosikletin varlığına dikkat çekti.

Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı
Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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