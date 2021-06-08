Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
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Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi

Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yaya ve araç köprüsü arasında bulunan merdivenlerden düşen adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde edinilen bilgiye göre, aşırı aldığı alkolün etkisiyle Manavgat Köprüsü altında bulunan özel güvenlik ofisi önünde sızan Ali yalçın (37), güvenlik elemanları tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak uzaklaşması için uyarıldı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

Güvenlik görevlilerinin yanına gelen 3 genç, şahsı tanıdıklarını, kendilerinin gitmesi için yardımcı olabileceklerini söyledi ve alkollü şahsın koluna girerek yaya köprüsü ile araç köprüsünün arasında bulunan merdivenlerden yukarı çıktı. Kısa bir süre sonra gelen sese koşan güvenlik görevlileri, az önce uzaklaşması için uyardıkları şahsı, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, merdivenlerden yuvarlanırken başını çarparak ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, gece 23.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uzun yıllardır Manavgat'ta yaşadığı, ilk yıllarda pide salonlarında fırıncı olarak çalıştığı bildirilen Yalçın'ın cenazesi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi
Merdivenlerden düşen adam hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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