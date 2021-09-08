Son dakika haber: Marmaris'te orman yangınında evlerini kaybeden çift, yeni evlerine kavuştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan İlyas ve Günay Şahin çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan İlyas ve Günay Şahin çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçede 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören Şahin çifti, Bakan Kurum'un ziyareti sırasında kendilerine verdiği "yeni ev" sözünün kısa sürede yerine getirilmesinin mutluluğu içinde.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının bitirilmesinin ardından Kurum'un talimatıyla 12 Ağustos'ta TOKİ tarafından temeli atılan çiftin yeni evi tamamlandı.

Yeni ev, perdeleri takılı, halıları serilmiş, dolapları yapılmış, beyaz eşyaları alınmış, mutfak eşyaları eksiksiz düşünülmüş şekilde aileye teslim edildi.

Büyük üzüntü sonrası yeni evlerine taşınan çift duygusal anlar yaşadı.

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İlyas Şahin, AA muhabirine, tek katlı 2+1 yaklaşık 120 metrekarelik dayalı döşeli yeni evlerinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Yeni evlerini dışarıdan görenlerin "bir tek havuzu eksik" dediklerini belirten Şahin, "Yeni evimiz çok güzel oldu. Eşyalarımızı sağ olsun Marmaris Kaymakamlığı aldı, evin içini döşedi. Geldiler eve baktılar ona göre eşyaları aldılar. Her detay her eksik düşünüldü ve yerine getirildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. " diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı yeni evimizde ağırlamak istiyorum"

Günay Şahin ise yeni evinden çok memnun olduğunu her eksiğin tamamlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, duygularını şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımızı babama benzetiyorum. Kendisini gördükçe babamı görmüş gibi oluyorum sanki. Cumhurbaşkanımızı gördükçe babamı ölmemiş gibi hissediyorum. Kendisini yeni evimizde ağırlamak istiyorum. Buyursun gelsin kapımız açık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da misafir edersek yeni evimizde daha mutlu olacağım."

Şahin, evleri dayanıp döşenirken kendi tercihlerinin dikkate alındığını, mobilya perde renk uyumlarının dahi titizlikle yapıldığı dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen