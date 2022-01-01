Son dakika haber | Mardin'de, yeni yılda 1400 polis ve jandarma görev başındaydı

MARDİN (DHA) - MARDİN'de 1400 polis ve jandarma personeli, yılbaşında görev yaptı. Vali ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, yeni yılda alınan önlemleri yerinde denetledi.

Tarihi ve turistik mekanlarıyla açık hava müzesi olarak bilinen Mardin'de, yeni yılın huzur ve güven içinde geçmesi için 1400 polis ve jandarma personeli görev aldı. Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Demirtaş, yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri denetleyerek yeni yıla görevi başında giren jandarma, emniyet mensupları ile kurumların personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.Artuklu Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Demirtaş, çalışan polis memurları içi yeni yıl pastası kesti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına geçen Vali Demirtaş, sırasıyla Kabala Karakolu yol kontrol ve uygulama noktası, Kabala Karakolu, Özel Harekat önünde bulunan yol kontrol ve uygulama noktası ve güvenlik korucuları noktasını ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde denetleyip, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.