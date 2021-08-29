Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kılavuzlar Mahallesi Damlaca mevkisinde ekili alanların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğünce 5 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Domates bahçesi ve zeytin ağaçlarında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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