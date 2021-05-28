Son dakika haber: Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Son dakika haberler: Manisa'nın Salihli İlçesinde otomobilin çarptığı bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli İlçesinde otomobilin çarptığı bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir-Uşak kara yolu Valeks Kavşağı mevkisinde Metin Ö'nün (62) kullandığı 35 GE 0868 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli Tahsin Özcan'a (81) çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Acil sağlık ekibi,Tahsin Özcan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Özcan'ın cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Metin Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak