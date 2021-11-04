Son dakika haber | Manisa'da korkutan kaza kameralara böyle yansıdı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeyken yol çalışması yapılan bölümdeki kilitli parke taşlarına çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz 30 Ekim günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesi istikametinden Kırkağaç yönüne seyir halinde olan T.Ç. idaresindeki Dacia marka 45 YB 0286 plakalı otomobil, yol çalışması yapılan bölümdeki parke taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilde mahsur kalan T.Ç'nin yardımına çevredeki diğer sürücüler yetişti. Otomobilden çıkarılan sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. - MANİSA