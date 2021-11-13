Hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı - Haberler
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Hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Hastanenin önünden görüntü Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Manisa'da hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı MANİSA (AA) – Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesinin acil servisi önünde, bir kişi, husumetli olduğu kişiye silahla ateş...

MANİSA (AA) - -

Hastanenin önünden görüntü

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Manisa'da hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı

MANİSA (AA) – Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesinin acil servisi önünde, bir kişi, husumetli olduğu kişiye silahla ateş edip kaçtı.

Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki hastaneye tedavi amacıyla gelen E.C'ye, hastanenin önüne gelen husumetlisi Ö.B, ateş açtı.

E.C, yara almadan kurtulurken şüpheli Ö.B, olay yerinden kaçtı.

Ekipler Ö.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı

Hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı

Hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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