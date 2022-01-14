Son dakika haber: Manisa'da evde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Manisa'da evde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Manisa'da evde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boş apartman dairesinde oluşturduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen kişi yakalandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boş apartman dairesinde oluşturduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen kişi yakalandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Akmescit Mahallesi 4713 sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daireye baskın düzenledi.

Narkotik köpeği Börü'nün de kullanıldığı operasyonda skunk ve esrar yetiştirmek üzere ışık ve havalandırma düzeneği oluşturulduğu tespit edildi.

Saksılara ekili çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği evde bulunan E.V. (40) gözaltına alındı.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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