Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
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Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 'CEHENNEMİ YAŞADIK'Manavgat'taki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, Yeniköy Mahallesi sakinleri de ellerine aldıkları hortumlarla yangının evlerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.

'CEHENNEMİ YAŞADIK'

Manavgat'taki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, Yeniköy Mahallesi sakinleri de ellerine aldıkları hortumlarla yangının evlerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri, dumandan etkilenmemek için yüzlerini tişörtleriyle kapattı. Mahalleli alevlerin yaklaşma ihtimaline karşı evlerinin önünü sularken, yükselen duman ise gökyüzü kızıla boyandı. Mahallede oturanlardan Mehmet Ali Arslan, yangına hortumla müdahale ettiklerini belirterek, "Elimizden gelen bu kadar, kendimiz de hortumlarla yangının yaklaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Yangın evlerimize kadar gelirse yanacağız. Burada cehennemi yaşadık, cehenneme gitmeye gerek kalmadı, uçak yetişmedi. Yanacağız tavuk gibi" dedi.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDIManavgat'taki orman yangınında Hüseyin Gömeç adlı vatandaşın yüzünde ve ayaklarında yanıklar oluştu. İkinci derecede yanık şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Gömeç'in Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.ARAZÖZ DEVRİLDİ

Öte yandan Alanya'dan Manavgat'a yangın bölgesine giden Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de Karaöz Mahallesi yakınlarında devrildi. E.K.'nın kullandığı arazözde Y.G. ve H.H.Ş.'nin de bulunduğu, orman işçilerinden birinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.


Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)
Son dakika haber: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (11)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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