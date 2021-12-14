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Son dakika haber! Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haber! Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiÇeşitli rahatsızlıklarından dolayı bir süredir Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi gören Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk bugün hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bir süredir Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi gören Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk bugün hayatını kaybetti. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hanımınçiftliği Mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Türk, 1974 yılında Isparta Er Eğitim alayında acemi eğitimin tamamladıktan sonra Adana 50 Piyade Alayında vatani görevini yaparken 1 ve 2'inci Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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