Son dakika haber! Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 2 zanlının yakalanması için Doğanşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, örgütsel paylaşımın yapıldığı 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri