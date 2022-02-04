Son dakika haber: Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde babası operasyon geçiren hasta yakını E.S, ameliyata giren doktor K.G'nin boğazını sıkarak yüzüne yumruk attı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel