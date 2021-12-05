Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, annesinin 10 yaşındayken cinsel istismarına uğradığını öğrendiği dayısı Mustafa Çelik'i (47), 2 yıl önce tabancayla öldüren Bedirhan Süer'e (19) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 33 yıl önceki istismarın 'ağır tahrik' sayılmasıyla 10 yıl hapse çevrildi.

Olay, 27 Mayıs 2019'da 14 Mayıs Mahallesi İZBAN tren istasyonu önünde meydana geldi. 17 yaşında olan Bedirhan Süer, tartıştığı dayısı Mustafa Çelik'i tabancayla yaraladı. Çelik kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Bedirhan Süer, tutuklanarak ıslahevine gönderildi.

Kararı değerlendiren sanık avukatı Sencer, "Ceza dairesinin kararını olumlu buluyor ve emsal karar niteliği taşıdığını düşünüyorum" dedi.