Libya ordusu ifşa etti! Suriye'den kalkan ve paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere
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Libya ordusu ifşa etti! Suriye'den kalkan ve paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere

15.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:10
Libya ordusu ifşa etti! Suriye'den kalkan ve paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere

Libya ordusu, darbeci Halife Hafter ile Esed arasındaki kirli işbirliğini ortaya çıkardı. Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Suriye'den kalkan ve çok sayıda paralı asker taşıyan bir yolcu uçağının, Hafter'in kontrolündeki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu söyledi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yaptığı açıklamada, Suriye'den kalkan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birliklerin merkezi durumundaki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu belirtti. Dırah, uçağın çok sayıda Suriyeli paralı asker taşıdığını söyledi.

HAFTER SAFLARINDA BİNLERCE YABANCI PARALI ASKER BULUNUYOR

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları (2)
REBEZE YOLCUSU: YALAN YA SURİYE DE PARALI ASKER NE GEZER AMERİKA GÖNDERMİŞTİR KEL MERHEM BULSA KENDİ BAŞINA YAKAR İSRAİL VE AMERİKAN OYUNU
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MALATYALI: İNDİRİN O UÇAĞI YERE
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