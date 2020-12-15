Libya ordusu ifşa etti! Suriye'den kalkan ve paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere

Libya ordusu, darbeci Halife Hafter ile Esed arasındaki kirli işbirliğini ortaya çıkardı. Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Suriye'den kalkan ve çok sayıda paralı asker taşıyan bir yolcu uçağının, Hafter'in kontrolündeki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu söyledi.