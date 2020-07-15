Son dakika haber! Kuveyt'te eski milletvekili "Kaddafi'nin çadırı" davası kapsamında gözaltına alındı
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Son dakika haber! Kuveyt'te eski milletvekili "Kaddafi'nin çadırı" davası kapsamında gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuveyt'teki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) eski milletvekili Mübarek ed-Duveyle, basında "Kaddafi'nin çadırı" olarak bilinen dava kapsamında gözaltına alındı.

Son dakika haber! Kuveyt'te eski milletvekili
15.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:02

Kuveyt'teki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) eski milletvekili Mübarek ed-Duveyle, basında "Kaddafi'nin çadırı" olarak bilinen dava kapsamında gözaltına alındı.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Duveyle'nin, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığını belirtti.

Yetkili, Duveyle'nin, "asılsız haber yayınlamak ve Kuveyt Emiri'nin şahsına hakaret etmek" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kuveyt Başsavcısı Dırar el-Asusi, bugün sorgulamaya tabi tutulmak üzere Duveyle hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Ne olmuştu?

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 2005'te ülkeyi ziyareti sırasında Duveyle ile çadırında görüşme yaptığı ve "kabilelerin birçok Körfez ülkesinde kargaşa çıkarmak" amacıyla kullanılmasını içeren konuşmaları sosyal medyaya sızmıştı.

Duveyle, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "Kaddafi ile görüşmemizde, ona güvence vermek ve sözlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmek için konuşmasına ayak uydurmak zorunda kaldık." ifadesini kullanmıştı.

Milletvekili Duveyle, katıldığı bir televizyon programında ise Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı ve o dönem Riyad Emiri olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilendirdiğini söylemiş ancak her iki taraf bu durumu yalanlamıştı.

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Kaynak: AA

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