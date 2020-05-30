Son dakika haber: Kurum: "Yeni Elazığ bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek"
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Son dakika haber: Kurum: "Yeni Elazığ bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek"

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.

30.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:28

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu. (2)

Son dakika haber: Kurum: 'Yeni Elazığ bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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