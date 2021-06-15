Son dakika haber: Küçük çocuğu istimar edip öldüren cinayet zanlısına müebbet hapis
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Son dakika haber: Küçük çocuğu istimar edip öldüren cinayet zanlısına müebbet hapis

Son dakika haber: Küçük çocuğu istimar edip öldüren cinayet zanlısına müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da küçük çocuğa cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da küçük çocuğa cinsel istismarda bulunup, bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Temmuz 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Çekiç, Antalya'da operasyonla yakalanmıştı.

Karar duruşması yapıldı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Olayın ardından yargılanmaya başlanan zanlının karar duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen karar duruşmasında sanık Abdurrahman Murat Çekiç'in aldığı ceza belli oldu. Mahkeme heyeti, Murat Çekiç'e, 'Kendisini savunamayacak bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 17 Yıl 9 ay 10 gün, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 8 ay ile cezalandırılmasına karar verildi.

"Katledilen bir çocuk için verilen ceza bu olmamalıydı"

Karara itiraz edeceklerini dile getiren Nasrullah Çelik'in babası Sadık Çelik, "Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Katledilen bir çocuk için verilen ceza bu olmamalıydı. Bu cezayı hiç kabul etmiyoruz" dedi.

"2-3 kez ağırlaştırılmış müebbet bekliyorduk"

Abdurrahman Murat Çekiç'in daha ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini vurgulayan Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi Saliha Tunç, "Bu karar yeterli bir karar değil. Bizler 2-3 kez ağırlaştırılmış müebbet beklerken normal bir karar çıktı. Bu da hiç hoşumuza giden bir şey olmadı. Ben bunu kabul etmiyorum, etmeyeceğim de. İtirazda bulunacağız" diye konuştu.

Anne karar sonrası fenalık geçirdi

Karar sonrası fenalık geçiren Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi Saliha Tunç, Adıyaman Adliyesi'ne çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Küçük çocuğu istimar edip öldüren cinayet zanlısına müebbet hapis
Son dakika haber: Küçük çocuğu istimar edip öldüren cinayet zanlısına müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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