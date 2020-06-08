Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı

Hatay'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz'ın kapatılan Instagram hesabı, yeniden açıldı. Taha, 1,3 milyon takipçiye ulaştığı hesabının yeniden açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

08.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:45

Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz'ın geçtiğimiz gün kapatılan hesabı tekrar erişime açıldı.

Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerinin videolarını sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi. Taha, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı. 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz, yemek ve tarifleriyle sosyal medyada ilgi çekti.

HESABI AÇILDI

Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Taha Duymaz, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı

NE OLMUŞTU?

Canlı yayında takipçisine hakaret ettikten sonra 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapanan Taha Duymaz, bir hesap daha açmı ve bu hesabı da kapatılmıştı. Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Duymaz, "Artım gücüm kalmadı" demişti.

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Magazin
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Magazin
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Magazin
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Magazin
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Magazin
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Magazin
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 17:46:02. #1.14#
title