Son dakika haber! Kovid-19'la mücadelesi eleştirilen Japonya Başbakanı Suga'nın istifa edeceği iddiası
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Son dakika haber! Kovid-19'la mücadelesi eleştirilen Japonya Başbakanı Suga'nın istifa edeceği iddiası

Son dakika haber! Kovid-19'la mücadelesi eleştirilen Japonya Başbakanı Suga'nın istifa edeceği iddiası
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede artan eleştiriler sonrası istifa edeceği iddia edildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede artan eleştiriler sonrası istifa edeceği iddia edildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre salgınla mücadelede eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Suga görevini bırakacak.

Kamuoyu eleştirileri ve son anketlerde kabinesine yönelik desteği eriyen Suga'nın parti içi yakın çevresine istifa etmeyi niyetini beyan ettiği bildirildi.

Yaklaşık bir yıldır iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığını da yürüten Başbakan Suga'nın ay sonu planlanan parti içi liderlik yarışına katılmayacağı kaydedildi.

Anketler en düşükte

Kamu yayıncısı NHK'nın geçen ay düzenlediği anketinde Suga ve kabinesinin kamuoyu desteğini yüzde 29'a gerilediği ortaya çıkmıştı.

Bu oran Eylül 2020'de göreve gelen Suga kabinesi için NHK anketlerinde şimdiye kadarki en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçmişti.

Kyodo ajansı düzenlediği geçen ayki anketinde ise Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği yüzde 31,8'e gerilemişti.

Suga, Ağustos 2020'de önceki başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası parti içi seçimlerde başbakanlığı seçilmişti.

İki aday

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin resmi görev dönemi 21 Ekim'de sona eriyor. Olağan genel seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.

LDP kaynaklarına göre parti liderlik yarışında eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'nin yarışması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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