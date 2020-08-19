Son dakika haber... Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberleri... 'HASTALIĞI AĞIR YAŞAYANLARDANDI'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın, Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.
19.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:13
'HASTALIĞI AĞIR YAŞAYANLARDANDI'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın, Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" ifadesini kullandı.
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Kaynak: DHA