Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
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Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi

17.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:39
Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısının ardından ilaç müjdesi de geldi.

 Koronavirüs aşısının ardından ilaç müjdesi de geldi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. ÖzlemTüreli'nin ardından Kıbrıslı Türk Prof. İbrahim Benter Kovid-19'a karşı geliştirilen ilacın bulunduğu açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı müjdesinin ardından bir sevindiri haber de koronavirüs ilacından geldi.  ABD'de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar gerçekleştiren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Vakıflar İdaresi Genel Müdürü görevini yürüten farmakoloji profesörü İbrahim Benter, koronavirüs aşının  bulunduğunu açıkladı. Koronavirüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. 

2022 YILININ BAŞLARINDA İLAÇ EZCANELERDEProf. Dr. Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi. Benter, ilacın onay sürecinin ise 2021 yılının sonunu bulacağını ifade etti. Benter 2022 yılının başında ilacın eczane raflarında olacağını açıkladı."İLAÇ ETKİLİ OLACAKTIR"Prof.Dr. İbrahim Benter, 29 yıllık bilimsel çalışma sonucunda elde edilen verilerden hareket eden bilim insanlarının Covid-19 ilacı üretmeye başladığını belirtti. "Aşılar vücudun bağışlık sistemini kullanarak virüse karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor ve oldukça önemlidir" diyen Benter, "aşıyı herkes yaptırmalıdır. Fakat aşı herkeste başarılı olmayabilir. Dolayısıyla bizim sunduğumuz ilaç etkili olacaktır" şeklinde konuştu.ACE-2 PROTEİNİ VİRÜSÜN HÜCREYE ULAŞMAK İSTEDİĞİ KAPIBir yıldır tedavi yöntemleri üzerinde durduğuna vurgu yapan Prof.Dr. Benter, ACE-2 proteini virüsün hücreye ulaşmak için kullandığı kapıdır. Biz bu proteini durdurabilirsek virüs hücreye ulaşamaz. Biz ilacın nasıl etkileri olacağını çalıştık ve ortaya koyduk. Coronavirüs çıkınca bizim elimizde zaten bilgiler vardı. Sadece bunları Covid-19 için geliştirmek lazımdı. Birçok ilaç çıktı daha da çıkacağına inanıyorum. İlaçlar tedavi amaçlıdır ve aşı olan olmayan herkese fayda sağlayacaktır" dedi."BİR YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM""Yıl sonuna doğru güzel çözümler ortaya çıkmaya başladı, başta aşılar olmak üzere benim sistemin üzerine geliştirilmiş bir ilaç çıkarılıyor" diyen Prof.Dr. Benter şöyle devam etti;"29 yıldır bu sistem üzerine çalışıyorum. Ben çalışmaya başladığımda böyle bir sistem yoktu benle birlikte bu sistem gelişti. ve biz bunu çok iyi noktaya geldirdik. İlk yıllar pek inanan olmasa da daha sonra dünyada ki bilim adamları da buna inanmaya başladı. ve iyi sonuçlar elde edildi, güzel sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir yıldır tedavi yöntemleri üzerinde duruyorum Biz ilacın nasıl etkileri olacağını çalıştık ve ortaya koyduk. Coronavirüs çıkınca bizim elimizde zaten bilgiler vardı. Sadece bunları covid-19 için geliştirmek lazım. Birçok ilaç çıktı daha da çıkacağına inanıyorum. İlaçlar tedavi amaçlıdır ve aşı olan olmayan herkese fayda sağlayacaktır."TÜRK BİLİM ADAMLARI SON DERECE BAŞARILI 

Türkiye de ki arkadaşlarla ilaçlar için bazı görüşmeler yaptık. Fakat nasıl programlar başlatıldı bilmiyorum" ifadelerine yer veren Prof.Dr.Benter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Türk bilim adamlarımız başarılı ve birçok konuda öncüllük yapıyorlar fakat Türkiye de bu görüşleri daha iyi kullanarak daha iyi öncüllük yapmamız lazım aksi halde bizim fikirlerimizi kullanarak başka bir ülke ilaca kavuşmuş olur.  İlacı hangi ülke bulursa bulsun iyi olur fakat bizim çalışmalarımızla bu yapılacaksa biz daha öncü olabiliriz."


Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Son dakika dünya: Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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