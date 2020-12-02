Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti

02.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:42

Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti Kardeşini affetmeyen duyarlı vatandaş: "Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmemiz gerekiyor" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ferhat Akbulut isimli vatandaş, korona virüs test sonucun...

Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti

Kardeşini affetmeyen duyarlı vatandaş:

"Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmemiz gerekiyor"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
'Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü'
"Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü"
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ferhat Akbulut isimli vatandaş, korona virüs test sonucun pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti. Öğrenci yurduna yerleştirilen kardeşine kesilen 2 bin 150 TL para cezasını kendisinin ödeyeceğini söyleyen Akbulut, "Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmemiz gerekiyor ki toplum olarak bundan kurtulalım" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan 18 yaşındaki Berat Akbulut, evde karantina altına alındı. Karantinada olmasına rağmen sokağa çıkan Berat Akbulut'un babası, ablası ve ablasının çocukları da korona virüse yakalandı. Durumu öğrenen Berat Akbulut'un ağabeyi Ferhat Akbulut ise kardeşini sokağa çıkmaması için uyardı. Uyarılara rağmen kardeşinin tekrar sokağa çıktığını öğrenen Ferhat Akbulut, polis ekiplerini arayarak kardeşinin karantina ihlali yaptığını söyledi. Ferhat Akbulut'un ihbarı üzerine Berat Akbult'a 3 bin 150 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, Berat Akbulut hakkında 2 yıl hapis cezası istemi ile adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Polisleri aradım, öz kardeşimin testi pozitif ama dışarı çıkıyor, lütfen onu yakalayın dedim"

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Akbulut, kardeşini ihbar ettiği polis ekiplerinin duruma şaşırdığını ifade ederek, "Kardeşimin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Bize söylemedi. O da araştırma yapmış, ateş düşerse bulaşın azaldığını öğrenmiş. Daha sonra annemlerin evine de gidiyor. Bu süreçte babam, kız kardeşim, çocukları da pozitif oluyor. Daha sonra biz pozitif olduğunu öğrenince kardeşimi uyardık, 'hayır bildiğin gibi değil, evinden çıkmayacaksın' dedik. 'Tamam' dedi. Sonra evinden geceleri çıkmaya devam ediyor. Komşular tedirgin oldular, haberdar ettiler. Ben de kardeşimi arayıp sordum. 'Geceleri çıkıyorum bulaşıcı olmaz, zaten kimse yok dışarıda' dedi. Ben de bir daha çıkmayacaksın, seni son kez uyarıyorum, polislere şikayet ederim dedim. Sonra söz verdi. Akşam yine dışarı çıkıyor. Ben hemen polisleri aradım, öz kardeşimin testi pozitif ama dışarı çıkıyor, lütfen onu yakalayın dedim. Polis ekipleri üç kez, 'öz kardeşiniz mi, öz kardeşinizi şikayet mi ediyorsunuz' diye sordular. Evet dedim, öz kardeşimi şikayet ettiğimi söyledim. Onlar da teşekkür ettiler" dedi.

"O parayı da ödemek ihbar sonucu bana kaldı"

Kardeşine kesilen para cezasını kendisinin ödeyeceğini belirten Akbulut, "Kardeşim yakalandı. Öğrenci yurduna yerleştirildi, 3 bin TL civarında bir para cezası kesildi. Bir de dava açılacakmış. İhlalden dolayı iki yıl hapis istemi ile yargılanacağı söylendi. 3 bin lirayı kardeşim benim ödeyeceğimi söyledi. Tamam dedi. O para da ihbar sonucu bana kaldı. 3 bin 150 TL ceza olduğunu bilmiyordum, 900 lira olarak biliyordum. Bir maaşı artık vereceğiz. Annem, babam da ilk zamanlarda kızdı bana. Sonra onlara da anlattım, sonra onlar da bana hak verdiler" diye konuştu.

"Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmemiz gerekiyor"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
'Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü'
"Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü"
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

Vatandaşlara seslenen Akbulut, "Şu süreçte devletimizin aldığı şu önlemlere harfiyen uymamız gerekiyor, maskemizi takmamız gerekiyor, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmemiz gerekiyor ki toplum olarak bundan kurtulalım" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

İlgili Haberler

Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor
Son dakika gündem: Sarıkamış'ta Jandarma'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
Son dakika gündem: Sarıkamış'ta Jandarma'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
Son dakika haberi | Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Halife Hafter Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık Ajda Pekkan Serdar Ortaç Ariana Grande
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Bursa Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Korona virüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:42:58. #1.14#
title