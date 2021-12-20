Son dakika haber... Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, konfederasyona katıldı - Haberler
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Son dakika haber... Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, konfederasyona katıldı

Son dakika haber... Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, konfederasyona katıldı
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Sarıca, Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu'na katıldıklarını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Sarıca, Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu'na katıldıklarını bildirdi.

Sarıca, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara Caddesi'nde bulunan derneğin yerini Ahi Çarşısı'na taşıdıklarını belirterek, şehit ailelerinin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

Birlik ve beraberliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Sarıca, "Hiç kimse ile çatışmamız ya da sorun yaşamamız söz konusu değildir. Amacımız şehit ailelerinin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulmasıdır. Bu amaçla çalışmalarımızı ülke genelinde etkili şekilde yürütüyoruz." dedi.

Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu'na katıldıklarını, kendisinin de genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini dile getiren Sarıca, "Konfederasyondaki tek hedefimiz ise şehit ailelerinin herhangi bir aracı olmadan bürokrasi ile net bir şekilde görüşebilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, konfederasyona katıldı

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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