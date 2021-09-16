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Son dakika haber... Kırgızistan'da eski Başbakan Otorbayev, Kumtör davasında gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Kırgızistan'da eski Başbakan Otorbayev, Kumtör davasında gözaltına alındı

Son dakika politika haberi... Eski Kırgızistan Başbakanı Coomart Otorbayev, Kanada sermayeli altın maden şirketi "Kumtör" ile ilgili açılan davada devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski Kırgızistan Başbakanı Coomart Otorbayev, Kanada sermayeli altın maden şirketi "Kumtör" ile ilgili açılan davada devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kırgızistan'da Kanada sermayeli altın maden şirketi "Kumtör" ile ilgili açılan davada soruşturma devam ediyor. Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, eski Kırgızistan Başbakanı Coomart Otorbayev'in görevdeyken Devlet Çevre Koruma ve Orman Dairesi'nden bir komisyona Kumtör madeninin ana planının çevresel incelemesini yapması için baskı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Eski Başbakan'ın Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nin geçici gözaltı tesisine yerleştirildiği belirtilerek, önümüzdeki 48 saat içinde Bişkek Pervomaisky Bölge Mahkemesi'nin Otorbayev için önleyici tedbir seçme konusunu değerlendireceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Otorbayev, Su Kanunu ve Kırgızistan'ın Su Üzerine Kanunu'nu ihlal ederek, yabancı şirket Kumtor Gold Company (Centerra Gold Inc.) yararına hareket etti ve Lısıy ile Davıdov buzullarının yok edilmesine rıza gösterdi" ifadeleri yer aldı.

Kırgızistan'ın 19. Başbakanı Coomart Otorbayev, Mart 2014 - Nisan 2015 yılları arasında görev yapmıştı. Daha önce aralarında eski Başbakan Ömürbek Babanov, eski Başbakan Temir Sariyev, eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un kardeşi eski milletvekili Asılbek Ceenbekov olmak üzere çok sayıda eski yetkili ve milletvekili Kumtör altın madeni projesine yönelik dava kapsamında gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Askar Akayev de 16 yıl sonra Rusya'dan Kırgızistan'a getirilerek Kumtör davasında sorguya çekilmişti. Daha sonra, eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da Kumtör altın madeni davasında tanık olarak sorgulanmıştı. - BİŞKEK

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Haber: Son dakika haber... Kırgızistan'da eski Başbakan Otorbayev, Kumtör davasında gözaltına alındı - Haberler
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