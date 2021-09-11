Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2) - Haberler
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Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haberler... 'BİR İKTİDARIN ALKIŞTAN ÇOK ELEŞTİRİYE İHTİYACI VAR'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çeşme ilçesindeki ESİAD 35'inci Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın ardından Basın Konseyi'nin düzenlediği 'Basının Sorunları ve Beklentiler' konulu toplantıya katıldı.

'BİR İKTİDARIN ALKIŞTAN ÇOK ELEŞTİRİYE İHTİYACI VAR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çeşme ilçesindeki ESİAD 35'inci Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın ardından Basın Konseyi'nin düzenlediği 'Basının Sorunları ve Beklentiler' konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bağımsız, tarafsız gazetecilik yapmak için ne kadar zor koşullarının olduğunu bilmemiz lazım. İşiniz zor ama mücadele etmelisiniz. Bir iktidarın alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Eleştiriyi de en sağlam yapan da gazetecidir. Sürekli alkış olduğu zaman hata üstüne hata devam eder. Tüm olumsuzluklara rağmen karamsar değilim. Herkes sakin olmalı. Kışkırtmalara ayak uydurulmamalı. Sandık gelecek herkes gerçeği görecek. Tarafsız gazetecilik yapmanın ne kadar zor koşulları olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir sorunu var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sarıdan turkuaza geçen basın kartlarını, iktidara gelmeleri halinde yeniden sarı renge dönüştürüp dönüştürmeyeceğine ilişkin soruya, "Öncelikle basın kartını, basın kuruluşları verecek. Rengini de onlar verecek" cevabını verdi.

ÇEŞME'DE MEYDAN AÇILIŞI

Buradaki programın ardından Çeşme Belediyesi Başkanı Ekrem Oran'ı makamında ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, yenilenen Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nın açılışına katıldı. İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Oran'dan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Siyaset yapmamızın çok temel bir sebebi var. Bu cennet vatanda, bu kadim kültürün insanları olarak çok daha başka yaşam kalitesini çok daha iyi bir yaşam seviyesini hak ettiğimizi biliyoruz. Bunun bir kader olmadığını bildiğimiz için yola değiştirmek için çıktık ve değiştireceğiz. Aşkla çalışmaya devam edeceğiz bu topraklarda çok daha güzel bir iktidarı kuracağız" dedi.

'GÖRKEMLİ TÜRKİYE'Yİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Daha sonra kürsüye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Az önce film izledik. Altında yapılan yatırımların kaç liraya yapıldığı da gösteriliyor. Harcanan her kuruşun hesabını veren temiz bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Eleştiriyi özgürce yapacaksınız biz de siyasetçiler olarak bu eleştirileri dikkate alacağız. O yüzden oy istiyoruz. Özgürce eleştirebileceksiniz. Gerçek anlamda ülkemize demokrasiyi getireceğiz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimse kendi yalnız hissetmesin. Güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olsun güzel bir görkemli Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Ahdım vardı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gerçek anlamda demokrasi ile taçlandıracağız. Sizden sadece sabır istiyorum. Tahrik edebilirler, sokağa çıkmanızı isteyebilirler, çatışma kültürünü öne çıkarabilirler. Hepimiz sandığı bekleyeceğiz. Dostlarımızla adaletli ve huzurlu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,


Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Son Dakika Haberleri
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