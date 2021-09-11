Son dakika haber! Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz (2)

'BİR İKTİDARIN ALKIŞTAN ÇOK ELEŞTİRİYE İHTİYACI VAR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çeşme ilçesindeki ESİAD 35'inci Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın ardından Basın Konseyi'nin düzenlediği 'Basının Sorunları ve Beklentiler' konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bağımsız, tarafsız gazetecilik yapmak için ne kadar zor koşullarının olduğunu bilmemiz lazım. İşiniz zor ama mücadele etmelisiniz. Bir iktidarın alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Eleştiriyi de en sağlam yapan da gazetecidir. Sürekli alkış olduğu zaman hata üstüne hata devam eder. Tüm olumsuzluklara rağmen karamsar değilim. Herkes sakin olmalı. Kışkırtmalara ayak uydurulmamalı. Sandık gelecek herkes gerçeği görecek. Tarafsız gazetecilik yapmanın ne kadar zor koşulları olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir sorunu var" diye konuştu.

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,