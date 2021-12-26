Son dakika haber... Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un babasının cenazesi toprağa verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesi Belediye Başkanı İsmail Cankul'un, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat eden babası Adil Cankul'un cenazesi defnedildi.

Adil Cankul'un naaşı, ilçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalledeki camiye getirildi.

Cankul'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Belediye Başkanı Cankul ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ile vatandaşlar katıldı.

AA / Erkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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