Son dakika haber... Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan, 23 yaşında
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Son dakika haber... Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan, 23 yaşında

Son dakika haber... Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan, 23 yaşında
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan (Astana) 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

NUR Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Nur Sultan (Astana) 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kazakistan'da 6 Temmuz, Başkent Günü olarak biliniyor.

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, 1997'de ülkenin başkentini güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola kentine taşıma kararı aldı.

Söz konusu karar, başta hükümet üyeleri olmak üzere milletvekilleri ve aydınların da yoğun eleştirilerine rağmen ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandı.

Nazarbayev, başkenti güneyden kuzeye taşıma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "O dönem bu kararı destekleyenler çok azdı ve ben bunu anlıyorum. Çünkü Sovyetler Birliği çökmüştü; biz, kendi yolumuza gittik. Ülkede emekli maaşını ödeyecek para bile yoktu." dedi.

Böylece kışı sert, sosyoekonomik ve altyapı olarak gelişmemiş küçük bir kent olan Akmola, Kazakistan'ın başkenti olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

1998'de ise şehrin ismi Kazakçada başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi.

Şehrin inşasında Norman Foster, Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarlar yer aldı. Başkentteki önemli sembolik ve devlet binaları ile sosyal tesisler ise Türk inşaat firmaları tarafından inşa edildi.

Başta şehrin nüfusu 300 bin iken zamanla bu sayı 1,2 milyona ulaştı.

23 yıl önce sıfırdan inşa edilmeye başlayan Kazakistan'ın başkenti, bugün ülkenin sadece siyasi, ekonomi ve turistik merkezi değil, aynı zamanda ulusal markası haline geldi.

19 Mart 2019'da Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in önerisiyle ülke parlamentosunca Astana ismi Nur Sultan olarak değiştirildi.

Her yıl ülke genelinde renkli etkinliklere sahne olan Başkent Günü, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı kültürel etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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