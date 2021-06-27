Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
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Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü

Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'da meydana gelen trafik kazasında stajyer öğretmen Ezgi Aslanbek (22) yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da meydana gelen trafik kazasında stajyer öğretmen Ezgi Aslanbek (22) yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri Ezgi Aslanbek'in, aynı kurumda görev yaptıkları meslektaşları Sadettin Aslanbek'in kızı olduğunu öğrendi. AFAD ekipleri acı haberi meslektaşlarına güçlükle aktardı.

Afyonkarahisar-Konya çevreyolu Fatih Nizamiye kavşağında meydana gelen kaza A.T.'nin (24) kullandığı 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y.'nin kullandığı 06 BN 6432 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç kavşakta bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yan yatan araçtaki Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, 06 BN 6432 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.İ.K.'yi ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ACI HABER GİZLENDİKurtarma çalışması için gelen AFAD ekipleri, mesai arkadaşları Sadettin Aslanbek ile eşi Sevim Aslanbek'i, görevde olmamasına rağmen olay yerinde görünce şaşırdı. Aslanbek, kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya, kızı Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini güçlükle söyledi.ACILI ANNE VE BABAYA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİHaberi alan Aslanbek çifti fenalık geçirdi. Sadettin ve Sevim Aslanbek'i AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri de müdahale etti. Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa götürdü.EZGİ STAJYER ÖĞRETMENDİ

Ezgi Aslanbek'in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından otomobilden çıkarılan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü
Son dakika haber | Kazada meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, acı haberi vermek onlara düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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