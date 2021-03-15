Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Koyuncu (36), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Koyuncu (36), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

?Kaza, cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya yönüne giden A.B.'nin (61) kullandığı 07 E 8087 plakalı kamyonetle aynı yöne giden Hasan Koyuncu yönetimindeki 07 NYG 02 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Koyuncu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koyuncu, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Koyuncu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, kaza sırasında Hasan Koyuncu'nun başında kask olup olmadığı öğrenilemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU