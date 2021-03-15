Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü

15.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:30
Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Koyuncu (36), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Koyuncu (36), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

?Kaza, cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya yönüne giden A.B.'nin (61) kullandığı 07 E 8087 plakalı kamyonetle aynı yöne giden Hasan Koyuncu yönetimindeki 07 NYG 02 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Koyuncu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koyuncu, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Koyuncu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, kaza sırasında Hasan Koyuncu'nun başında kask olup olmadığı öğrenilemedi.


Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü
Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü bir gün sonra öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:33:36. #1.15#
title