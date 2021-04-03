Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, dün akşam Didim'in Akbük Mahallesinde ormanlık alanın kenarında ateşli silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, dün akşam Didim'in Akbük Mahallesinde ormanlık alanın kenarında ateşli silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kaymakam Kurt'un ölümü Kuyucak başta olmak üzere tüm Türkiye'de şok etkisi oluşturdu.

Dün gece, mesai saatini tamamlamasına rağmen konutuna gitmediği öğrenilen ve geç saatlere kadar tüm aramaları yanıtsız bırakan Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyali takibi ile Didim'in Akbük Mahallesinde bulunan bir ormanlık alanda cesedinin bulunması büyük şok etkisi oluşturmuştu. Kafasından tek el ateşli silahla vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulunan Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü tüm ülkede kısa sürede duyulmuş ve derin bir etki bırakmıştı.

1976 doğumlu evli ve üç çocuk babası olan Kaymakam Kurt, ilk görevine 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar Kaymakamı olarak başlamıştı. Müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş, 2018 yılında da Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmıştı. Kuyucak'ta yaptığı çalışmalarla ilçe halkına kendisini sevdiren Kaymakam Kurt, çok sayıda sosyal projede yer almış ve ilçe halkının gönlünde taht kurmuştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan Elazığ ve Malatya depreminin ardından Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile yardım toplanmasında öncü olmuş ve o gün yaptığı konuşma ile dikkat çekmişti.

Çevresi tarafından sakin kişiliği ile bilinen Kaymakam Kurt'un görev yaptığı Kuyacak'a yaklaşık 185 km uzakta Akbük'te cesedinin bulunması şüphe uyandırmış ve bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Çevresinde sevilen bir kişi olan Kaymakam Kurt'un ölümündeki sır perdesinin aralanması beklenirken cenazenin ise İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak memleketi Trabzon'un Çaykara İlçesine gönderileceği, burada da ikindiden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde korumasına ve şoförüne helallik isteyen mesaj gönderdiği öğrenilen Kaymakam Kurt'un başına kötü bir şey geldiğinden endişe eden güvenlik güçleri ve yakınları Kaymakamı aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu Kaymakam Kurt'un 61 FL 525 plakalı özel otomobili Akbük Çamlık Koyu yakınlarında bulundu. Başından tabanca ile tek el ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor
Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor
Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor
Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor
Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hayati Yazıcı Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kaymakam Kurt'un ölümü araştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:27:58. #1.16#
title