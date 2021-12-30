Son dakika haber! Kayınbiraderini, 17'si ölümcül, 33 bıçak darbesiyle öldürmüş

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) bıçaklayarak öldüren Ramazan Uysal (47) hakkında 'ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede sanığın, maktulü, 17'si ölümcül olmak üzere 33 kez bıçakladığına dikkat çekildi.

Olay, 17 Ekim günü saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi, Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal, kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp kaçmaya çalışan Oktay Kara'yı yakalayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Ramazan Uysal'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.