Son dakika haber | Kavşakta kaza: 6 yaralı
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Son dakika haber | Kavşakta kaza: 6 yaralı

Son dakika haber | Kavşakta kaza: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KIRIKKALE'de otomobilin, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de otomobilin, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Y. (44) yönetimindeki 34 CHB 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hayrettin D. yönetimindeki 54 AV 918 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden Yusuf Y. ile araçlardaki Muhammet Sadık D. (16), Fadime D. (6), Melisa D. (20), Nurbanu D. (14) ve Ferdi A. (44) yaralandı.Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haber | Kavşakta kaza: 6 yaralı
Son dakika haber | Kavşakta kaza: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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