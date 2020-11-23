Son dakika haberi... Yola dökülen pancar küspesi zincirleme trafik kazasına neden oldu: 5 yaralı
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Son dakika haberi... Yola dökülen pancar küspesi zincirleme trafik kazasına neden oldu: 5 yaralı

23.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:34

Son dakika gündem haberi... Kars'ta bir kamyondan yola dökülen pancar küspesi nedeniyle kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kars'ta bir kamyondan yola dökülen pancar küspesi nedeniyle kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kars-Selim kara yolu Kümbetli köyü yakınlarında bir kamyondan dökülen pancar küspesi nedeniyle kontrolden çıkan Yusuf Mahir Köse yönetimindeki 06 BAU 785 plakalı otomobil bariyere, Ahmet Diken'in kullandığı 25 BEY 22 plakalı otomobil ve Cüneyt Büyüktanır (23) yönetimindeki 36 FS 360 plakalı otomobiller ise önce bariyere sonra birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan Ömer Faruk Diken (11), sürücü Cüneyt, Gülbahşi (50), Seda (25) ve Çağrı Büyüktanır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Gülbahşi Büyüktanır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlediği yoldan araçların kaldırılması ile trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanabildi. - "Sürücülerin yavaşlaması için bağırdım" Sürücülerden Ahmet Diken, Kars'ta Selim'e doğru bir kamyondan pancar küspesinin döküldüğünü belirterek, kaza anını şöyle anlattı: "Benden önceki otomobil önce küspeye sonra da bariyere çarptı. Benim hızım düşüktü, fark ettiğimde biraz ilerledim. Aracı park edip yardım edeyim derken arabayı park eder etmez benden sonraki araç hızla bariyere vurdu. Ondan sonra da arkadan sağ çamurluğa vurdu tekrar bariyere vurdu bizde bir şey yok, zincirleme kaza oldu. Ben iner inmez fark ettim oradan arkadan gelen sürücülerin yavaşlaması için bağırdım."

Son dakika haberi... Yola dökülen pancar küspesi zincirleme trafik kazasına neden oldu: 5 yaralı
Son dakika haberi... Yola dökülen pancar küspesi zincirleme trafik kazasına neden oldu: 5 yaralı
Son dakika haberi... Yola dökülen pancar küspesi zincirleme trafik kazasına neden oldu: 5 yaralı
Son dakika haberi... Yola dökülen pancar küspesi zincirleme trafik kazasına neden oldu: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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