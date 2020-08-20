Son dakika haber... Karaman'da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber... Karaman'da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Karaman'da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı Karaman'da iki komşu arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi vurularak yaralandı.

20.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:15

Karaman'da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki komşu arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi vurularak yaralandı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 759 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen komşusu ile Sefa Durmuş T. arasında evden çıkıp çıkmama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa Durmuş T., av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların koluna isabet etmesi üzerine yaralandı. Yaralı şahıs özel araçla götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği sokak ve ev polis tarafından şerit çekilerek güvenlik tedbiri alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise boş kovan çalışması yaptı. Polis, Sefa Durmuş T'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şahıs ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların yakalanmasının ardından Sefa Durmuş T'yi vuran tespit edilecek.

Olayı gören 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

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Son dakika haber... Karaman'da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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