Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
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Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı

Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bursa Balıkesir yolunun Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. 16 JZY 40 plakalı kamyonet sürücüsü Hasan Özbey, hararet yapan aracını emniyet şeridine park etti. Park halinde beklerken yine aynı istikamete seyir halinde olan 16 AEM 383 plakalı Özlem Pulat idaresindeki otomobil kamyonete arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralı Hasan Özbey ve Özlem Pulat Karacabey Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralı Dilek Güllü ise Uludağ Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Karacabey'de kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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