Son dakika haber! Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı
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Son dakika haber! Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı

01.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:56
Son dakika haber! Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı

Son dakika haberler: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Can Kent Sitesi'ndeki bir evde, ocakta yemek unutulması nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan Hatice Ayvazpınarı ile kızı Hülya Bakan, yangını söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen ve yanıklara maruz kalan Ayvazpınarı ve kızı, komşularından ve itfaiyeden yardım istedi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Ayvazpınarı ve kızı ise sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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