Son dakika haber: Kapadokya'da çanakçılar yeniden toprakla buluştu
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Son dakika haber: Kapadokya'da çanakçılar yeniden toprakla buluştu

Gelen son dakika haberine göre Kapadokya'da çanakçılar yeniden toprakla buluştu Turistler korona virüs stresini çanak yaparak atlatacaklar Çanak ustaları çamurla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor Korona virüs stresinden kurtulmak isteyenlere çanak yaptırılacak Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında...

01.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:45

Kapadokya'da çanakçılar yeniden toprakla buluştu

Turistler korona virüs stresini çanak yaparak atlatacaklar

Çanak ustaları çamurla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor

Korona virüs stresinden kurtulmak isteyenlere çanak yaptırılacak

NEVŞEHİR - Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşmenin başlamasıyla birlikte Avanos ilçesinde çanak ustaları da çok özledikleri çamura ve çanağa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Türkiye'de normalleşme bugün itibarıyla başlarken Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çanak ustaları da çamur ve çanakla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Avanos ilçesinde çanak atölyesi olan ve yaptığı çanakları yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunan Şaban Topuz yaptığı açıklamada, bir çanakçı olarak bir sanatçı olarak çamurumuza, çanağımıza kavuştuğumuz için mutluyuz dedi. Topuz, " Tabi bu süreç bizim için çok zor oldu. Direk turizm ile insanlarla iştialdeydik. Sürekli sosyal yaşamın içerisindeydik. Hem de çanağımızı yaparak içimizdeki o sanatçı kişiliğimizi toprağa yansıtarak insanların beğenisine sunuyorduk. Bundan mahrum olmuştuk. Şimdi yeni ürünlerimiz ile beraber yeni bakış açımız ile birlikte bu virüs bize sanatsal anlamda ne kazandırdı onu da ileriki süreçlerde göreceğiz" dedi.

"Dış turizmden bir şey beklemiyoruz"

Avanos'ta çanak ustası Şaban Topuz yeni normalleşme süreci boyunca dış turizmden bir beklentileri olmadığını ifade ederken yerli turistleri korona virüs stresinden kurtulmaları için çamurla buluşturacaklarını ifade etti. Topuz, Dış turizmden bir şey beklemiyoruz. Ama iç turizmde insanlarda bu stres, gerilim, evdeki yaşamdan dolayı bir bunaltı var. İnsanlarda bu birikmiş negatif elektriği toprağa dokunarak o deşarj olmasını biz burada sağlayacağız. Korona virüs ile ilgili yavaş yavaş bunun çalışmalarını yağacağız. İlerleyen günlerde tabi ki sizleri de bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"Korona virüs stresinden çanak yaparak kurtulacaklar"

Çanak ustası Şaban Topuz uzun zamandır evlerinde kalan ve korona virüs stresi yaşayan ziyaretçilerin çamurla buluşması ve çanak yapmasıyla korona virüs stresinden kurtulacaklarını söyledi. Topuz, "Ama insanı rahatlatma anlamında bu çanağın kesin bir terapisti olacak. Avanos'a gelen turistler korona virüsü stresini atmış olacak. Buraya gelenlere önceden içinizdeki Pi casso'yu çıkartın diyorduk şimdi yeni bir kimlik kazanacaksınız diyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Kapadokya'da çanakçılar yeniden toprakla buluştu

Kaynak: İHA

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