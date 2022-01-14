Son dakika haber! Kalıcı yüz felci olmaktan bu operasyonla kurtuldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Kalıcı yüz felci olmaktan bu operasyonla kurtuldu

Hasta Sevan Kazak Ertural:

"Sinire çok yakın olduğu için kolayca müdahale edilemeyeceğini söylediler"

Doç. Dr. Ömür Dereci:

"Cerrahi bir operasyonla diş ve ilgili kist tamamen çıkarıldı"

"Gelişen teknoloji ve aletlerle yapılan işlemler çok kolaylaştı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gömülü dişin çene yapısına zarar verdiği gerekçesiyle kalıcı yüz felci ile karşı karşıya kalan hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan başarılı operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de yaşayan Sevan Kazak Ertural, yıllar önce fark edilen ve başta zararsız olduğu düşünülen gömülü dişinin kistleştiğini görünce birçok hastaneye başvurdu. Çenesinin ramus bölgesinin derinlerine ilerleyen ters dönmüş haldeki dişin alınması için görüştüğü hekimlerden olumsuz yanıt alan Ertural, sinirlere yakın olmasından dolayı muhtemel bir operasyonun oldukça riskli olduğunu öğrendi. Sonrasında ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran Ertural, burada Doç. Dr. Ömür Dereci önderliğinde genel anestezi ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda kısa sürede sağlığına kavuştu.

"Sinire çok yakın olduğu için kolayca müdahale edilemeyeceğini söylediler"

Sevan Kazak Ertural, yaklaşık 12 yıl önce bir panoramik röntgende fark ettikleri gömülü dişin çene kemiğindeki ramus bölgesinde yer aldığını söyledi. Bir zararı olmadığı ve riskli bölgede olduğu için bu dişi almaya kimsenin yanaşmadığını belirten Ertural, "Daha sonrasında dişin kistleştiğini ve çene kemiğime zarar verdiğini fark ettik. Çene kemiğimin bir kısmını eritmişti. Tekrar yaptığım başvurularımda kalıcı yüz felci olabileceğini, çenemin kırılabileceğini, sinire çok yakın olduğu için kolayca müdahale edilemeyeceğini söylediler. Bu sene içinde Ömür Hoca ile tanıştım, buraya başvurdum. Sağ olsun beni çok cesaretlendirdi, bütün riskleri anlattı. Korkmamam gerektiğini söyledi ve ondan güven alarak burada ameliyat olmaya karar verdim" dedi.

Ameliyat sürecinin korktuğu gibi olmadığını ve gayet başarılı geçtiğini aktaran Ertural, "Ne sinirime ne de çene kemiğime zarar geldi. Şu anda iyileşme döneminde üçüncü haftamın içindeyim, ameliyattan sonra da sıkıntılı bir dönem geçirmedim" diye konuştu.

"Hastamız tamamen uyutularak diş ve ilişkili kist buradan tamamen çıkarıldı"

Süreç hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ömür Dereci, hastanın yaklaşık birkaç ay önce çenesinde ciddi bir ağrı şikayetiyle kliniğe başvurduğunu kaydetti. Doç. Dr. Dereci, "Yapılan incelemelerde çenesinde tamamen pozisyonu bozuk, ters dönmüş ve yukarı doğru çenenin derin taraflarına doğru ilerlemiş bir diş ve bu dişle ilişkili bir kiste rastladık. Cerrahi bir operasyonla hastamız tamamen uyutularak ameliyat edildi ve bu diş ve ilişkili kist buradan tamamen çıkarıldı. Yapılan muayene ve kontrollerde gayet iyi iyileştiği gözlendi" diye anlattı.

"Hastalar açısından hiç korkulacak bir durum değil, bunu vurgulamak istiyorum"

Genellikle hastaların gömülü dişle ilgili problemleri olduğunu ve zorlandıkları konusunda şikayetlerle geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Dereci, ESOGÜ Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan diş genel anestezi ve ameliyathane ünitesi ile bu durumun bir problem olmaktan çıktığını ifade etti. Özellikle kliniklerde lokal anestezi şartlarında yapılamayan işlemlerin genel anestezi altında kolaylıkla gerçekleştirilebildiğini dile getiren Dereci, "Büyük boyuta ulaşmış patolojiler, kistler, tümörler ve pozisyonu bozulmuş dişler genel anestezi altında alınmalı. Hem hastanın yararına hem de hekimin rahat çalışması açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hastalar açısından hiç korkulacak bir durum değil, bunu vurgulamak istiyorum. Zaten hastalar genel anestezi altında uyumuş oldukları için gözlerini açıp kapattıktan sonra bu işlem bitmiş oluyor. Gelişen teknoloji ve aletlerle bu yapılan işlemler çok kolaylaştı" ifadelerini kullandı.