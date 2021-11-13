Son dakika haber! Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Hayashi, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması için Japonya, ABD ve Güney Kore arasında üçlü yakın iş birliği yapılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Japonya'da geçtiğimiz hafta kurulan 2. Fumio Kishida kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Yoshimasa Hayashi'nin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü bildirildi. Göreve gelmesinden bu yana Hayashi'nin üst düzey bir ABD'li diplomatla ilk teması olan görüşmede, ikilinin küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Covid-19 salgını ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda iş birliği içinde çalışma kararlılığını dile getirdiği belirtildi. Görüşmede Çin ve Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunlarının da ele alındığı aktarıldı. Açıklamada "İki bakan, Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizlerinde statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerine şiddetle karşı çıkmış, Çin ile ilgili konuların ele alınmasında yakın koordinasyon içinde olmayı kabul etmişlerdir. Hayashi ve Blinken, Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması için Japonya ve ABD'nin yanı sıra Japonya, ABD ve Güney Kore arasında üçlü yakın iş birliği yapma gerekliliğini de dile getirmiştir. Hayashi ayrıca, Bakan Blinken'in desteğini sunduğu Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunu konusunda muhatabından anlayış ve iş birliği talebinde bulunmuştur" denildi.

Güvenlik güvencesi

Hayashi ise görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Blinken ile yaptıkları görüşmede Washington'un Tokyo yönetimi altındaki bölgeleri olası saldırılara karşı savunacağını belirten Japonya-ABD Güvenlik Anlaşması'nın 5. maddesinin Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'nı da kapsadığını yinelediklerini belirtti. Ayrıca Tayvan Boğazı'nda istikrarın önemi konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Hayashi, Japon Başbakanı Fumio Kishida'nın planlanan ABD ziyaretini en kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade etti. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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