Son dakika haber: Japonya'da hükümetten yeni Covid-19 tedbiri

Son dakika haberlerine göre Japonya'da hükümetin yeni aldığı Covid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan ve diğer 5 ülkeden dönen yolculara yönelik karantina süresi 6 günden 10 güne çıkarılırken, Kazakistan ve Tunus'tan gelen yolculara da 3 günlük zorunlu karantina uygulanacak.

Japonya'da hükümetin yeni aldığı Covid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan ve diğer 5 ülkeden dönen yolculara yönelik karantina süresi 6 günden 10 güne çıkarılırken, Kazakistan ve Tunus'tan gelen yolculara da 3 günlük zorunlu karantina uygulanacak.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini bir kez daha uzatması beklenen Japonya'da hükümet, Hindistan, Bangladeş, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'dan ülkeye gelenlere yönelik karantina süresini 6 günden 10 güne çıkarma kararı aldı. Japonya'ya varışlarından önceki 14 gün içinde söz konusu ülkelerde bulunan yolcuların 10 gün kalacakları karantina süresince 3 defa Covid-19 testine tabi tutulacağı bildirildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, farklı Covid-19 mutasyonlarının doğurduğu risk nedeniyle söz konusu tedbire ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Halkın sağlığını ve yaşamını korumak için sınır kontrollerini daha da sıkılaştırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeni bir uygulama olarak Kazakistan ve Tunus'tan gelen yolculara son günde Covid-19 testi yapılmak üzere 3 günlük karantina uygulaması başlatılacağı da açıklandı. Tedbirlerin önümüzdeki cuma günü itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.

OHAL'in süresi uzatılabilir

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura da bugün yaptığı açıklamada, 9 eyalette önümüzdeki hafta pazartesi günü sona erecek Covid-19 OHAL'ine değindi. Uygulamanın planlanan tarihin ötesinde sürebileceğinin sinyalini veren Tamura,

"Uzman görüşlerini de dikkate alarak OHAL süresinin uzatılmasına dair nihai kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

10 eyalette sürüyor

Japonya'da hükümet ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini 25 Nisan'da Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek uzatılarak kapsamına Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima da eklenmişti. Son Okinawa'da OHAL uygulamasına karar verilirken, kararın bölgede 20 Haziran'da son bulacağı açıklanmıştı.

Covid-19 vakalarının toplam sayısının dün itibariyle 722 bin 938'e yükseldiği Japonya'da virüs kaynaklı can kaybı da 12 bin 420'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı