Son dakika haber: Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı
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Son dakika haber: Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

Son dakika haber: Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi Kale mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir şahin gördü. Ekipler, yaralı Şahin'i yanlarına alarak Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Şahin, buradaki bakım ve tedavisi için Van Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 


Son dakika haber: Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı

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