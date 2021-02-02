Son dakika haber... Jandarma düzenlediği operasyonda 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

KONYA'da akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 800 litre kaçak akaryakıt ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, merkez Karatay ilçesi Kızören-Obruk Mahallesi civarında 42 ZG 089 plakalı minibüs ve 42 SS 254 plakalı TIR'da arama yaptı. Yapılan aramalarda 42 SS 254 plakalı TIR'ın deposunda yaklaşık 100 litre, 42 ZG 089 plakalı minibüsün kasasında ise yaklaşık 700 litre kaçak akaryakıt tespit etti. Ekipler ayrıca kaçak akaryakıt imalatında kullanılan jeneratör, sayaçlı yakıt aktarma ve tabancası, 2 adet bin litrelik IDS, iki yüz litrelik bidon ve 4 adet 18 litrelik bidon ele geçirdi. Araç sürücüleri E.Ö. ve K.A. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemeler Konya Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ