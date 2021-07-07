Son dakika haber: JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu
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Son dakika haber: JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu

Son dakika haber: JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ARDAHAN Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.

ARDAHAN Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor. Atatürk siluetini görmek için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor. Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.


Son dakika haber: JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu
Son dakika haber: JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu
Son dakika haber: JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

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