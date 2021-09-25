Son Dakika | İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ - Haberler
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Son Dakika | İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden Serdar Maya'nın, geçtiğimiz mart ayında otomobiliyle trafik kazası geçirip yaralandığı ortaya çıktı.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden Serdar Maya'nın, geçtiğimiz mart ayında otomobiliyle trafik kazası geçirip yaralandığı ortaya çıktı. Kazanın ardından Maya'nın sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, 'Çok çalışmanın zararları yolda uyuyakalmak olabiliyor. Allah'ım beterinden korusun, buna da şükürler olsun' notunu yazdığı görüldü. İnternet üzerinden dekoratif duvar ürünleri satan Maya'nın, cinayete kurban gittiğinde yanında ve cenazenin yanından ayrılmadığı belirtilen 'Kral' isimli köpeğiyle olan videoları da sosyal medya yer aldı. Maya'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, katil ya da katil zanlılarını yaklamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Son Dakika | İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ

Son Dakika | İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ

Son Dakika | İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ

Son Dakika | İZMİR'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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