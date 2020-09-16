İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kamerada
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İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kamerada

Beyoğlu'nda aile görünümlü bir hırsızlık çetesi, ailesiyle birlikte piknik yapmak için parka gelen kadının uzaklaşan çocuğunun peşinden gitmesini fırsat bilerek içerisinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz bulunan çantasını çaldı.

16.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:10

Beyoğlu'nda aile görünümlü bir hırsızlık çetesi, ailesiyle birlikte piknik yapmak için parka gelen kadının uzaklaşan çocuğunun peşinden gitmesini fırsat bilerek içerisinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz bulunan çantasını çaldı. Çetenin çocuğa çantayı çaldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 21 Haziran Pazar günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce'deki Nuri Killigil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sema Alan, akşamüstü ailesiyle beraber parka gelerek piknik yapmaya başladı. Çantasını çimlere serdiği halının üzerine bırakan kadın, ardından piknik alanından uzaklaşan oğlu Seyithan Alan'ın peşinden gitti. O esnada parka gelen aile görünümlü hırsızlık çetesi, çocuğu kullanarak halının üzerinde duran içerisinde kendinin ve oğlunun kimliği olan, toplamda 50 bin lira değerindeki 31 gram ve 27 gram olan iki burma bilezik, 4 bin lira değerindeki altın kolye, 2 adet alyans yüzük, 14 ayar altın yüzük, bin lira değerindeki pırlanta altın kolye, bin lira değerindeki altın kaplama kol saati, 9 bin lira para ve 100 avronun olduğu çantayı çaldı.

Ziynet eşyası ve döviz dolu çantayı çaldılar

Çocuk boynuna astığı çantayla ailesinin yanına gelip birlikte uzaklaştı. Ardından taksiye binen çete üyeleri kayıplara karıştı. Çetenin parka gelmesi, çocuğun çantayı çalması ve taksiye binerek uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık için çocuğu kullandılar

Görüntülerde, aile görünümlü çete üyeleri parkta yürüdüğü esnada halının üzerindeki çantayı görüyor. Çocuklardan biri halının oraya giderken, diğer çocukta çantayı alıp merdivenlere yöneliyor. Merdivenden çıkan çete ardından durdurdukları taksiye binerek kayıplara karışıyor.

Polis hırsızlık çetesinin peşinde

Olayın ardından halının üzerinde çantasını bulamayan Sema Alan, çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bir süre arama yaptıktan sonra güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrasında çetenin bindiği taksiyi plakasından tespit eden polis, sürücüye ulaşarak ifadesini aldıktan sonra çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kamerada

Kaynak: İHA

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