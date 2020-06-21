Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi Meraklılarının ve bilim dünyasının bir süredir beklediği ve olağanüstü görüntülere sahne olan ateş çemberi güneş tutulması sabah saatlerinde meydana geldi. En iyi Hakkari'den görüntülenen tutulma İstanbul'da da kadraja girmeyi başardı.

Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi. Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü. GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR? Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45'te başladı ve en net Hakkari'de görüldü. Güneş tutulmasından kareler: Kaynak: DHA