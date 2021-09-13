İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde silahla yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahale etmesini engelledi.

- İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi

BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde silahla yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahale etmesini engelledi.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir Filistinliye ateş açtı. Gush Etzion kavşağında silahla vurulan Filistinli yerde yardım beklerken, İsrail askerlerinin olay yerine gelen Filistinli sağlık görevlisinin yaralı kişiye müdahale etmesini engellediği görüldü. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, sağlık görevlisinin yaralı Filistinliye yaklaşmaya çalıştığı sırada İsrail askerleri tarafından itildiği kameraya yansıdı. Yerel kaynaklar, yaralı Filistinlinin daha sonra İsrail sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü aktardı.

İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi

İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi

İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi

İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Fuat Oktay
Magazin Beren Saat Seda Sayan Deniz Akkaya
Spor Abdullah Avcı Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Gazeteler Şans Oyunları Mahmut Özer Rıza Çalımbay Fuat Oktay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:29:57. #1.11#