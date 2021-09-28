Son dakika haber! İşlettiği markette öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İşlettiği markette öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İşlettiği markette öldürüldü

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde işlettiği markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Haşim Mustafa Türk (58), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde işlettiği markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Haşim Mustafa Türk (58), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Urfa Caddesi'nde meydana geldi. Haşim Mustafa Türk, işlettiği markete gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Haşim Mustafa Türk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi

Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi

 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

 Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Tanem Sivar Demet Özdemir
Spor Nihat Özdemir Muslera Gökhan Töre Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! İşlettiği markette öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:03:32. #1.12#